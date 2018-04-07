Теракт перед митингом: жертв в Мюнстере могло бы быть больше

Полиция немецкого Мюнстера не подтверждает сообщения о том, что у водителя грузовика, въехавшего в посетителей кафе в центре города, могли быть сообщники. Так представитель правоохранительных органов ФРГ прокомментировала агентству ТАСС сообщения СМИ о том, что полиция якобы ищет еще двух подозреваемых. Правоохранители просят воздержаться от спекуляций и не распространять слухи в соцсетях. По данным полиции, в автомобиле найден подозрительный предмет.

Центр города перекрыт правоохранителями. Планировавшаяся в центре Мюнстера в субботу демонстрация курдов отменена. Благодаря тому, что порядок на ней должны были обеспечивать полицейские, они успели быстро прибыть к месту наезда на людей. По сообщению полиции, водитель грузовика после наезда на людей застрелился. Полицейские говорят о трех погибших и 30 пострадавших. По другим оценкам, число пострадавших может доходить до 50. Предположительно, речь идет о теракте.

Правительство ФРГ проинформировано об инциденте в Мюнстере и выражает соболезнования пострадавшим. "Ужасные новости из Мюнстера. Полиция Мюнстера держит вас в курсе. Наши мысли — с жертвами и их близкими", — сообщила в "Твиттере" заместитель официального представителя германского кабмина Ульрике Деммер.

Генконсульство РФ проверяет, пострадали ли россияне в результате наезда грузовика на людей в немецком Мюнстере, передает РИА Новости. Об этом заявил журналистам пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин. По его словам, ситуацию в Мюнстере проясняет генконсульство в Бонне. Пока что данных о пострадавших россиянах нет.