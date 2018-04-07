Победа жизни над смертью: чудо схождения Благодатного огня

Победа жизни над смертью: чудо схождения Благодатного огняЧитайте нас в Telegram
На Святой земле, в храме Гроба Господня, произошло чудо схождения Благодатного огня.
Патрули полиции у закрытых ворот храма Гроба. Для стражей порядка Великая суббота – день, когда тысячи православных христиан съезжаются в Иерусалим, чтобы возжечь свечи и лампады от освященного огня, — напряженный рабочий день. В экипировке каждого спецназовца — обязательный сегодня огнетушитель.
Первой по традиции на площади появляется процессия Армянской Апостольской Церкви. Ее адепты принимают участие в церемонии уже более тысячи лет, и по статус-кво ее иерархам принадлежит право открыть врата.
Паломники из Греции, Сербии, Армении, Грузии и других православных стран устремляются внутрь. Среди прибывших на праздник — представители Фонда Андрея Первозванного. Уже в шестнадцатый раз они привезут в Москву к пасхальной службе в храме Христа лампаду с Благодатным огнем.
Среди паломников — иерей, путешественник Федор Конюхов. Объехавший весь свет, он впервые оказался в Иерусалиме.
Одна за другой в Храме появляются процессии Сирийской, Коптской, Эфиопской христианских Церквей. На плечах у товарищей под гром барабанов, скандируя "Наша вера правая, вера православная!", под своды церкви врываются молодые арабские христиане. Они буквально взрывают напряженную атмосферу многочасового ожидания чуда.
На церемонии обретения Благодатного огня паломники увидели Кувуклию такой, какой она была еще в первой четверти XIX века, — без металлических скрепляющих балок. Святыню отреставрировали в минувшем году, найдя дополнительные подтверждения тому, что место погребения Христа находилось именно здесь.
Вокруг этой гробницы, принадлежавшей когда-то Иосифу Аримафейскому, трижды под пение псалмов проходит Патриарх Феофил. У запечатанных желтым воском ворот его разоблачат. В простом подряснике Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви заходит внутрь, в предел Гроба. Рядом, в пределе Ангела, молится клирик Армянской Церкви. Храм погружается во тьму. Но лишь на несколько минут.
Бессмысленно спорить о природе Благодатного огня: главное и бесспорное чудо — это победа жизни над смертью.
Сейчас
Благодатный огонь привезли в Москву
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