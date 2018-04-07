В Екатеринбурге автобус с людьми протаранил столб

В субботу в Екатеринбурге пассажирский автобус N64 врезался в столб освещения. На место ДТП были вызваны скорая помощь и несколько нарядов ГИБДД, пишет РИА Новости.

Пострадали десять пассажиров, включая мальчика возрастом 2,5 года, который, предположительно, получил черепно-мозговую травму, и 12-летней девочки, получившей ушибы.

Водитель автобуса объяснил, что в момент начала движения автобуса от остановки, его ослепило солнце. Шофер 1976 года рождения не заметил столб и врезался в него. Полицейские изучают запись видеорегистратора.