В аэропорту Лондона задержали марокканца

В Лондоне задержан 55-летний марокканец по подозрению в пропаганде терроризма. Задержание в Гатвике (второй по величине лондонский аэропорт) было произведено после 11 утра по британскому времени (час дня в Москве). Подозреваемому вменяется нарушение закона о борьбе с терроризмом от 2006 года, согласно заявлению Скотланд-Ярда.

В 2017 году в Великобритании было совершено пять терактов: 4 в Лондоне, они унесли жизни 14 человек, и в Манчестере, погубивший 22 человек.

Уровень террористической угрозы в Англии сейчас – "серьезный", передает ТАСС.