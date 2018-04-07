Формула-1. Феттель взял поул на "Сахире", Сироткин – 18-й

Второй в сезоне этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" — Гран-при Бахрейна, — вступает в решающую стадию. На автодроме "Сахир" прошла квалификация, в ходе которой доминировали гонщики Ferrari. Себастьян Феттель – первый, Кими Райкконен – второй. Наш Сергей Сироткин на 18-й строчке протокола.

Немец Феттель весь уикенд находился в тени своего партнера, но в квалификации сумел показать лучшее время – 1 мин. 27,958 сек., став единственным пилотом, кто выехал из 1.28. Райкконен проиграл 0,143, но для ферраристов куда важнее было то, что они опередили чемпионов мира из немецкой Mercedes.

Гонщики немецкой "конюшни" заняли два последующих места: Валттери Боттас третй, а чемпион мира Льюис Хэмилтон – четвертый, но Хэмилтон потеряет 5 позиций на старте из-за замены коробки передач.

Гонщики команды Williams россиянин Сергей Сироткин и канадец Лэнс Стролл на сей раз были едва ли не худшими. Впчроем. Сироткин напарника обыграл: он на 18-й строчке, а Стрлл – на последней 20-й. Между ними вклинился пилот Sauber Шарль Леклер.