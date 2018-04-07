Экс-президент Бразилии решил сдаться властям

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что сдастся властям. Выступая в субботу перед своими сторонниками у здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, да Силва сказал, что собирается выполнить судебный приказ о заключении в тюрьму, потому что хочет передать ответственность. "Они думают, что все, что происходит в стране — моя вина", — приводит его слова РИА Новости. Экс-президент страны указал, что не скрывается и не боится, он намерен доказать свою невиновность.

Ранее в субботу судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин отклонил апелляцию да Силвы на решение судьи Сержиу Моро поместить бывшего главу государства в тюрьму. В минувшую пятницу высший суд Бразилии отказался удовлетворить еще две апелляции, поданные адвокатами да Силвы. В тот же день истек срок для добровольной сдачи экс-президента властям. По всей стране проходят митинги в защиту бывшего главы государства.

В январе этого года да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы за коррупцию.