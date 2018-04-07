Роберто Манчини: мы транжирим моменты и поэтому проигрываем

Итальянский тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини после проигранного матча 25-го тура чемпионата России "Краснодару" (1:2) отдал должное соперникам своей команды. При этом наставник "сине-бело-голубых" посетовал, что его подопечные упустили слишком много голевых шансов.

"Краснодар" — одна из лучших команд чемпионата, она играет открыто, агрессивно, в атаку, — цитирует Манчини официальный сайт "Зенита". – Мне это нравится. Они показывают очень хороший футбол. Проиграли мы, потому что упустили много стопроцентных шансов. Перед перерывом мы должны были вести 3:0 или 4:0, но я сам пока не понимаю, как мы не реализовали свои моменты. Если бы это удалось, матч закончился бы в нашу пользу".

"Заболотному, как и Дриусси, и Ригони, очень тяжело. Они играют на довольно низком уровне. Им нужно очень, очень много работать и тренироваться, чтобы свой уровень улучшать. Антону особенно тяжело. Он пришел в большой клуб, здесь играть сложно, к тому же мы столкнулись с травмой Кокорина, и ему пришлось выходить в ситуации, когда от него сразу требовали лучшего футбола. Пока он не может его продемонстрировать", — признал Манчини.

"Что касается болельщиков, то я могу принести им свои извинения. Большая часть вины в этой ситуации — моя. Возможно, я плохо тренирую. Поэтому я приношу извинения. Знаю, чего они ждут, знаю, что ждут победы в каждом матче, как ждем ее и мы. К сожалению, в настоящий момент побед нет, поэтому, повторюсь, я могу принести только самые искренние извинения", — заключил тренер.

При этом Манчини пока не думает об отставке: "Я могу сказать, что боролся, борюсь и буду бороться до конца в любой ситуации, и предпочитал так делать всегда. Проблемы "Зенита" заключаются в нескольких вещах. Во-первых, мы потеряли многих ключевых игроков из-за травм. Это Кокорин, Маммана и Кузяев, который уже месяц не может восстановиться. Второе — это, конечно, то, что мы не можем забить. Если не забивает Кокорин, не забивает никто, и нас вынуждены спасать защитники, например, Иванович. По этим причинам и мы, и болельщики не получаем то, чего хотим. Команда не показывает результат".

"При этом я считаю, что в последних поражениях точно не виновата физическая форма. Это не про это. Это про то, что выигрывают те, кто забивает. Если не забиваешь, то не побеждаешь. Это логично. И когда ты не реализуешь в первом тайме 3-4 стопроцентных момента, когда заканчиваешь его не со счетом 3:0, 4:0, во второй половине тебе становится тяжелее", — говорит итальянец.