Теракт в Мюнстере: Россия предложила Германии помощь

Полицейские контролируют ситуацию в немецком Мюнстере, где грузовик въехал в группу людей, сидящих в кафе, передает ТАСС.

В самом грузовике найден подозрительный предмет, на месте происшествия сохраняется оцепление.

По последним данным, погибли три человека, 20 пострадали, из них 6 тяжело. Предположительно водитель грузовика покончил с собой.

Сенатор Франц Клинцевич сообщил, что Россия готова оказать содействие ФРГ в расследовании инцидента, передает РИА Новости.