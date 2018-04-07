Опубликовано видео столкновения танкера со старинным особняком в проливе Босфор

Танкер Vitaspirit, следовавший под флагом Мальты из Египта в один из портов Украины, протаранил старинный особняк XVIII века на берегу пролива Босфор в Стамбуле в субботу, 7 апреля.

Судно по неизвестной причине сбилось с курса и врезалось в дом на берегу в районе моста султана Мехмеда Фатиха.

Через некоторое время подошедшие буксиры переместили корабль, заблокировавший судоходство в этом районе, с места ЧП.

Очевидцы, находившиеся на борту катера и в самом особняке, запечатлели произошедшее с нескольких ракурсов.