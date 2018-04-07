Эрдоган о теракте в Мюнстере: такое может ждать и Францию

Теракты, подобные тому, что произошел в субботу в германском Мюнстере, могут ожидать и Францию, если она будет продолжать оказывать поддержку терроризму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так он отреагировал на встречу президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией курдских "Сирийских демократических сил". Макрон заявил, что Париж поддерживает их, в частности для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии.

Как заявил Эрдоган, выступая перед сторонниками в городе Денизли, если Франция осуществляет пособничество терроризму и даже принимает террористов в Елисейском дворце, она не спасется от этой беды.

"Посмотрите на Германию, видите, что там творят террористы? Во Франции будет то же самое. Если Запад будет прикармливать террористов, он рухнет", — приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

Со своей стороны Турция, как подчеркнул Эрдоган, продолжает борьбу с террористами как внутри страны, так и за ее пределами. По его словам, в сирийском Африне нейтрализовано 4 тысячи террористов. А если учесть количество боевиков, нейтрализованных на севере Ирака, этот показатель достигнет 4,2-4,3 тысячи, добавил он.

В субботу в историческом центре Мюнстера малолитражный грузовик наехал на сидевших на улице посетителей ресторана. В результате три человека погибли, десятки пострадали.