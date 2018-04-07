Еврочеллендж. Немецкие хоккеисты взяли реванш у сборной России

Олимпийская сборная России, которая является резервной (второй) командой для основной сборной России, потерпела поражение от немецких хоккеистов. Этот товарищеский турнир является этапом подготовки к чемпионату мира 2018 года, который в мае пройдет в Дании.

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом поражением российской команды в овертайме со счетом 3:4. Шайбы в составе россиян забросили Александр Хохлачев, Александр Дергачев и Николай Демидов.

Днем ранее в первом матче сборная России обыграла немцев со счетом 4:1. Следующие игры в рамках Еврочелленджа российские хоккеисты проведут 14 и 15 апреля на выезде против норвежцев.