Порошенко заявил, что "украинцы разрушили все сценарии Путина"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правда за ним, украинцы разрушили все сценарии президента России Владимира Путина о Новороссии, Малороссии, и потому война закончится победой киевских властей.

У украинцев лучшие вооруженные силы, и они защищают родную землю, добавил украинский лидер в своем обращении в Twitter,

Впевнений, на нашЁй землЁ запанує мир.



ВЁйна закЁнчиться нашою перемогою, адже правда – за нами! pic.twitter.com/K41InKtVKP — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2018 г.

В Страстную неделю, подчеркнул Порошенко, "с нами Господь Бог, и мы победим".