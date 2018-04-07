Виктория Скрипаль просит Терезу Мэй о визе

Кузина Юлии Скрипаль Виктория публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть решение о визе, в которой ранее ей было отказано. МВД Соединенного Королевства сослалось на то, что прошение не соответствовало иммиграционным правилам.

Женщина зачитала свое обращение в эфире телеканала "Скай ньюс". Семье нужно быть вместе, подчеркнула она.

В посольстве РФ считают, что отказ был вызван политическими соображениями. Британские дипломаты могли проконсультировать Викторию в вопросе соблюдения формальностей, передает ТАСС.

То есть состояние здоровья Сергея и Юлии Скрипалей остается скрытым от общественности, и отказ сотрудничества Великобритании может означать только одно: английским властям есть что скрывать.

4 марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву, Кремль с негодованием отверг эти обвинения.