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7 апреля 201823:05

Трамп призвал Китай покончить с "нечестной торговлей"

EPA

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Президент Дональд Трамп отметил, что у США не было торгового профицита с Китаем 40 лет и призвал Пекин убрать торговые барьеры и взимать только взаимные пошлины. По мнению Трампа, КНР должна покончить с "нечестной торговлей".

"США теряют 500 миллиардов долларов в год, на протяжении десятилетий теряли миллиарды. Это не может продолжаться!" — написал Трамп в Twitter.

Американский лидер при этом не уточнил, что он имеет в виду под потерянными 500 миллиардами долларов. Согласно статистике США, в 2017 году торговый дефицит с КНР составил 375 миллиардов долларов, однако речь идет не о прямых потерях, а именно о торговом дисбалансе, когда одна страна продает другой намного больше товаров, чем получает взамен, отмечает РИА Новости.

Ранее Трамп пригрозил ввести торговые пошлины против КНР на сумму до 150 миллиардов долларов в год.

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