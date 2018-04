Трамп призвал Китай покончить с "нечестной торговлей"

Президент Дональд Трамп отметил, что у США не было торгового профицита с Китаем 40 лет и призвал Пекин убрать торговые барьеры и взимать только взаимные пошлины. По мнению Трампа, КНР должна покончить с "нечестной торговлей".

"США теряют 500 миллиардов долларов в год, на протяжении десятилетий теряли миллиарды. Это не может продолжаться!" — написал Трамп в Twitter.

The United States hasn’t had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. The U.S. is losing $500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue!