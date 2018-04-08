8 апреля 201800:30
Олег Шатов объяснил, почему расплакался во время матча с "Зенитом"Читайте нас в Telegram
Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Олег Шатов поделился эмоциями от победы над санкт-петербургским "Зенитом" и рассказал, почему расплакался на скамейке запасных после замены во время игры.
"Это эмоции, — поделился Шатов, слова которого передает "Спорт-экспресс". — Я плакал не потому, что забил "Зениту" или что мы выиграли, а потому, что я нашел в себе силы и доказал самому себе, что я еще могу играть в футбол. В жизни нужно всегда рассчитывать только на себя, никогда не опускать руки, бороться до конца, и вознаграждение придет".
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