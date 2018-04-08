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8 апреля 201800:39

ДТП с участием американского атташе в Пакистане: один человек погиб
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В Пакистане один человек погиб в результате столкновения мотоцикла и автомобиля, который принадлежит посольству США, в субботу, 7 апреля.

Как уточняется, автомобиль Toyota Land Cruiser с военно-воздушным атташе посольства США в Исламабаде за рулем, совершил наезд на мотоцикл около 15:00 по местному времени (13:00 по времени Москвы) неподалеку от Исламабада. Водитель мотоцикла Атик Бакир скончался на месте аварии, его двоюродного брата госпитализировали в тяжелом состоянии.

Виновник ДТП совершил грубое нарушение правил дорожного движения и пересек перекресток на красный сигнал светофора, передает ТАСС.

В отношении сотрудника посольства было возбуждено уголовное дело. У него изъяли идентификационную карточку, водительское удостоверение и автомобиль, после чего передали мужчину сотрудникам посольства. Виновник ДТП не был арестован из-за наличия у него дипломатического иммунитета.

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