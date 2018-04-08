Шайба Проворова помогла "Филадельфии" выйти в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге стартовал предпоследний день регулярного чемпионата. Последние матчи проведут 28 клубов из 31. Первыми на лед вышли "Филадельфия Флайерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Для "летчиков" это был определяющий матч за выход в плей-офф.

В итоге "Филадельфия" добилась желаемой цели, разгромив соперника со счетом 5:0. Этот результат позволил команде завоевать последнюю путевку в плей-офф в Восточной конференции.

Первую и ставшую победной шайбу забросил российский защитник Иван Проворов. Хет-триком в составе победителей отметился капитан и лидер команды Клод Жиру, который впервые в карьере смог преодолеть отметку в 100 очков за сезон. Еще один гол забил Михаэль Раффль.

Проворов забросил 17-ю шайбу в сезоне. Он стал вторым российским защитником, которому удалось забить больше 16 голов за сезон, отмечает ТАСС. Ранее пять раз эту отметку преодолевал Сергей Гончар.