Хет-трик Месси принес "Барселоне" победу в чемпионате Испании

В Испании пятью матчами стартовал 31-й тур национального чемпионата. "Барселона" на своем поле играла с клубом "Леганес" и одержала победу со счетом 3:1. Хет-триком в составе победителей отметился аргентинский нападающий Лионель Месси.

Месси отличился на 27-й, 32-й и 87-й минутах. У "Леганеса" мяч забил Набиль Эль-Жар (68-я). "Барселона" с 79 очками продолжает лидировать в таблице испанской примеры, опережая занимающий второе место мадридский "Атлетико" на 12 очков.