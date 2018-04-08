На демонстрацию против абортов в Праге пришли около 8 тысяч человек

Около 8 тысяч человек приняли участие в манифестации, прошедшей в центре Праги, и последующем митинге на Вацлавской площади в знак протеста против проведения абортов в Чешской Республике.

Как заявила Зденка Рыбова, представитель "Движения за жизнь", являющегося организатором мероприятия, в последние годы растущий протест против проведения абортов приводит к их постепенному снижению. Так, в 2017 году в Чехии было проведено 19,4 тысячи абортов, что на 1,1 тысячи меньше, чем в 2016 году и меньше, чем когда-либо в период с 1958 года (когда аборты разрешили в стране).

Выступавшие ораторы говорили о необходимости сохранения в обществе традиционных христианских ценностей и особой опеки государства над многодетными семьями, передает ТАСС. Также они отмечали связанную с миграцией из мусульманских стран опасность усиления позиций ислама в странах Евросоюза, ущемляющего права женщин.

На Вацлавскую площадь пришли и немногочисленные сторонники абортов. Но их отделил от участников главной акции кордон полиции. Сторонникам абортов удалось залезть на памятник святому Вацлаву и разместить на нем плакат "Иисус дал нам свободу, не отнимайте ее у женщин". Лишь специальный наряд полиции смог снять этих активистов с памятника.

Традиционная ежегодная акция противников абортов завершилась на Вацлавской площади благословением от архиепископа Оломоуца Яна Граубнера, а также совместным исполнением Святовацлавского хорала (чешского церковного гимна) и национального гимна Чешской Республики, передает РИА Новости.