Постпред РФ при ООН рассказал о новых фактах, способных перевернуть "дело Скрипаля"

Новые факты, появляющиеся в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут полностью перевернуть ситуацию с расследованием этого инцидента. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в интервью "Первому каналу" в субботу, 7 апреля.

Как отметил Небензя, появляются все новые и новые интересные свидетельства и факты, которые в один прекрасный день могут перевернуть все это дело. "У меня вообще в последнее время возникает вопрос – а был ли мальчик", — сказал постпред.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по утверждению британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Великобритания заявила, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинила Москву в причастности к случившемуся. Российская сторона категорически отвергла все обвинения на этот счет, отметив, что программ разработки такого вещества ни в Советском Союзе, ни в России не существовало, напоминает ТАСС.