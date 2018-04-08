Трагедия в Мюнстере: у преступника могли быть личные мотивы

Владимир Путин выразил соболезнования Ангеле Меркель и Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагедией в городе Мюнстер. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент России попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В Мюнстере автомобиль протаранил посетителей уличного кафе. Погибли два человека, пострадали не менее 20.

Полицейское оцепление около ресторана, где мужчина наехал на людей до сих пор не снято. Работы здесь будут вестись всю ночь. Следователи подробно изучают грузовик и все то, что удалось найти внутри. А еще просят информацию у свидетелей.

Прохожие уверяют, они видели еще двоих, которые выскочили из фургона перед тем, как въехал в людей. Эту версию сейчас проверяют, но уверяют, что сообщников уже не ищут.

Обыск прошел в доме человека, который был за рулем. Им оказался 48-летний немец по имени Йенс. Родом из города Зауэрланд. Человек, которого ранее задерживали за мелкие преступления, страдавший психическими расстройствами и склонный к суициду. Недавно он уже пытался покончить с собой. В итоге сделал это после того, как задавил двух людей, еще около 20 ранены, шестеро в критическом состоянии.

Водитель выпустил себе пулю в лоб. Машина была оформлена на его имя. Внутри нашли сумку с подозрительным предметом, каким — не уточняют. На место вызвали саперов, они искали взрывчатку, но следов ее так и не нашли.

Министр внутренних дел земли Герберт Ройл говорит, что ничто не указывает на исламистский след. У преступника могли быть и личные мотивы, но тем не менее полиция официально до сих пор не отказывается ни от одной из версий. Для городка с населением в 300 тысяч человек, из которых пятая часть — это студенты, атака стала шоком.

"Я должен сказать, что когда с тобой происходит подобное, особенно, в таком маленьком городке, как Мюнстер, это просто так не проходит. Это очень тяжело. Я не уверен, смогу ли теперь чувствовать себя спокойно в кафе", — говорит очевидец.

Это была солнечная суббота, самый центр, открытая веранда, недалеко от собора. Место, где всегда многолюдно и много туристов. Немало было и полицейских — днем была запланирована демонстрация курдов. Кроме того, через месяц здесь начнутся католические и протестантские празднования, так что службы города уже начали подготовку, в том числе, прорабатывался вопрос обеспечения безопасности на время, когда в город приедут тысячи человек. Впрочем, предотвратить атаку было крайне сложно. Очевидно, что преступник все четко спланировал, хотя его мотивы еще только предстоит установить.

Канцлер Германии заявила, что глубоко потрясена инцидентом. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Телеграмму со словами сочувствия направил и Владимир Путин.

В городских больницах сейчас работает около 350 сотрудников, а жители массово приходят сдавать кровь.