При пожаре в Trump Tower в Нью-Йорке пострадали пять человек

7 апреля при пожаре в небоскребе Trump Tower в нью-йоркском районе Манхэттен пострадал один человек. Такие данные появились в Twitter службы пожарной охраны мегаполиса.

Как отмечается, "одно гражданское лицо получило серьезную травму". Легкие травмы получили четверо пожарных. Ранее сообщалось, что серьезно пострадало одно гражданское лицо, а у троих пожарных – травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Возгорание произошло на 50 этаже здания. Изначально пожару была присвоена вторая категория сложности, позднее ее повысили до четвертой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что пожар уже ликвидирован, и поблагодарил пожарных за работу.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!