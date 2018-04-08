Пожар в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке: один человек погиб, четверо пострадали

В субботу, 7 апреля, в нью-йоркском районе Манхэттен в одной из квартир на 50 этаже небоскреба Trump Tower произошел пожар. В результате ЧП погиб один человек, четверо пострадали. Такие данные сообщил телеканал СNN.

Как уточняется, погиб человек, живший в квартире, где возник пожар. Его госпитализировали, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Ранее СМИ сообщали о том, что также пострадали четверо пожарных. У них травмы, не представляющие угрозы для жизни. В частности, двое из них получили ожоги. Об этом рассказал начальник службы пожарной охраны мегаполиса Дэниел Нигро на пресс-конференции.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины произошедшего, передает ТАСС. Во время пожара в здании не было никого из членов семьи президента США Дональда Трампа. В здании находится центр бизнес-империи главы американского государства. В настоящее время Дональд Трамп с семьей живет в Белом доме в столице Соединенных Штатов.