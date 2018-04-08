СМИ: Скрипалям предложат переехать в США и сменить имена

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Отравление Скрипаля 1 час назад
СМИ: Скрипалям предложат переехать в США и сменить именаЧитайте нас в Telegram
Сергею и Юлии Скрипалям могут предложить жить в Соединенных Штатах Америки под новыми именами, чтобы обезопасить их от новых покушений на жизнь. Об этом сообщает издание The Sunday Times.
По данным источников газеты, сотрудники внешней разведки Британии MI6 обсудили такую возможность с представителями Центрального разведывательного управления.
Власти Великобритании рассматривали возможность переезда Скрипалей не только в Соединенные Штаты, но также в Канаду, Австралию или Новую Зеландию.
Собеседник рассказал The Sunday Times, что Америка является очевидным местом переселения Скрипалей – там их с меньшей вероятностью убьют, там их будет легче защитить под новыми именами.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пришли в сознание, напоминает газета "Известия". Возможно, вскоре они начнут помогать в расследовании инцидента в Солсбери. Их нашли без сознания в британском Солсбери 4 марта. По утверждению британских властей, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Лондон обвинил в произошедшем Москву. Россия неоднократно указывала на бездоказательность этих обвинений. В настоящее время Сергей и Юлия Скрипали поправляются, их состояние больше не оценивают как критическое.
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