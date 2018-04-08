НХЛ. "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси", Овечкин забросил дважды

В Национальной хоккейной лиге продолжается предпоследний игровой день регулярного чемпионата. "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду одержал победу над "Нью-Джерси Девилз" со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Александр Овечкин (3-я и 46-я минуты), Никлас Бекстрем (20-я), Михал Кемпны (24-я) и Андре Бураковски (52-я). У проигравших отличились Нико Хишир (9-я), Майлз Вуд (40-я) и Патрик Марун (43-я). Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Овечкин забросил свои 48-ю и 49-ю шайбы в сезоне и практически гарантировал себе звание лучшего снайпера чемпионата. В борьбе за "Морис Ришар Трофи" — приза, вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин опережает ближайшего преследователя финна Патрика Лайне из "Виннипег Джетс" на пять голов. Окончательно запротоколировать это достижение российский нападающий сможет в ночь на 9 марта, когда пройдет последний мат регулярного чемпионата.

В другом матче игрового дня "Флорида Пэнтерз" дома обыграла "Баффало Сэйбрз" со счетом 4:3. Передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов. Вратарь "Бостон Брюинз" Антон Худобин отразил 26 бросков и помог своей команде победить "Оттава Сенаторз" – 5:2.

Остальные результаты: "Детройт Ред Уингз" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 3:4 ОТ; "Виннипег Джетс" — "Чикаго Блэкхокс" — 4:1; "Торонто Мэйпл Лифс" — "Монреаль Канадиенс" — 4:2; "Каролина Харрикейнз" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" – 3:2 ОТ; "Нэшвилл Предаторз" – "Коламбус Блю Джекетс" – 4:2.