В Махачкале без электричества остались более 25 тысяч человек

В воскресенье, 8 апреля, в столице Дагестана Махачкале более 25 тысяч человек остались без электроснабжения из-за отключения воздушной линии электропередачи. В настоящее время выясняются причины произошедшего, сообщает Министерство энергетики РФ.

Как уточняется, в 1:20 отключилась воздушная линия 110 кВ "Шамильское - Анцух". Без электроснабжения остались потребители Цунтинского, Тляратинского и частично Шамильского районов (порядка 25 500 человек).

Мощность отключенных потребителей составляет 17 МВт, передает РИА Новости.

Ремонтники проводят аварийно-восстановительные работы.