"Колорадо" победил "Сент-Луис" и стал последним участником плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается предпоследний игровой день регулярного чемпионата. В очном матче "Колорадо Эвеланш" и "Сент- Луис Блюз" определяли обладателя последний путевки в розыгрыш Кубка Стэнли. В итоге сильнее оказались "лавины", которые на своем льду одержали победу со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Самуэль Жирар (20-я минута), Тайсон Бэрри (27-я), Нэйтан Маккиннон (37-я), Габриэль Ландескуг (57-я) и Мэтт Ньето (60-я). У проигравших отличились Джейден Шварц (33-я) и Брэйден Шенн (60-я). Российский нападающий "блюзменов" Владимир Тарасенко в начале встречи получил травму и ушел в раздевалку, после чего на льду уже не появлялся.

"Колорадо" по итогам регулярного чемпионата занял восьмое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет против "Нэшвилла".