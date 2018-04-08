Василевский поделил первое место в НХЛ по победам и шатаутам

Российский вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занял первое место по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по победам и матчам "на ноль". В нынешнем сезоне россиянин одержал 44 победы и сделал восемь шатаутов.

По количеству побед 23-летний голкипер поделил первое место с вратарем "Виннипег Джетс" Коннором Хеллебайком. Первую строчку по количеству матчей "на ноль" он разделил с финским голкипером "Нэшвилл Предаторз" Пеккой Ринне. В нынешнем сезоне Василевский провел 65 игр, отразив 91,1% бросков и пропуская в среднем 2,62 шайб.