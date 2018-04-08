Экипаж сейлера "Норд" заблокирован на российско-украинской границе

Пограничники Украины заблокировали автомобили с экипажем рыболовецкого судна "Норд" в пункте пропуска Гоптовка (Дергачевский район Харьковской области) и похитили паспорта членов экипажа. Об этом сообщил адвокат Владимир Войтюк.

Как уточняется, пограничники выкрали документы под видом проверки. Под угрозой задержания люди вынуждены сидеть в закрытых машинах, сообщает газета "Известия". Пограничники препятствуют передвижению дипломатических автомобилей из России, несмотря на то, что у пассажиров имеются временные удостоверения, необходимые для выезда за границу.

Из-за действий украинской погранслужбы адвокаты уже в течение восьми часов не могут получить доступ к членам экипажа. Наряд полиции, прибывший на место по вызову о препятствовании адвокатской деятельности, заявил, что полицейских не пропускают на вторую линию контроля пункта пропуска, поэтому они ничем помочь не могут.

Украинская погранслужба задержала экипаж крымского рыболовецкого судна "Норд" в Азовском море 25 марта. Морякам предъявили обвинение "в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Позднее херсонский суд наложил на них административные штрафы. В России прокомментировали произошедшее, назвав пиратством и морским терроризмом. Возбуждено уголовное дело по статье "Угон судна".