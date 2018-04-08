Игорь Ледяхов будет тренировать "Ахмат"

В российской премьер-лиге очередная тренерская отставка. Михаил Галактинов, руководивший "Ахматом" с декабря прошлого года, покинул свой пост. Исполняющим обязанности главного тренера "Ахмата" назначен Игорь Ледяхов.

"Ахмат" во второй раз за сезон меняет тренера. Осенью своего поста лишился Олег Кононов. Его место занял бывший помощник Кононова Михаил Галактионов. Но грозненцы неудачно проводят весеннюю часть первенства, набрав лишь очко в пяти встречах. После проигрыша в Казани руководство клуба вновь пошло на радикальные меры.

Исполняющим обязанности главного тренера стал 49-летний Игорь Ледяхов, хорошо знакомый с грозненским клубом. Игорь Ледяхов входил в тренерский штаб Рашида Рахимова, руководившего грозненцами на протяжении нескольких сезонов. Ледяхов в прошлом полузащитник "Ротора", "Спартака" и сборной России, известен как тренере по работе в "Спартаке", "Роторе" и "Шиннике".