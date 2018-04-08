В Приамурье введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Из-за увеличения числа лесных пожаров в Амурской области введен режим ЧС. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

Как уточняется, режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера вводится с 7 апреля в связи с увеличением количества лесных пожаров на территории Амурской области в целях защиты населенных пунктов. Решение о введении режима ЧС было принято комиссией при правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Противопожарное состояние населенных пунктов региона, расположенных рядом с лесом, находится на особом контроле в МЧС.

Пожарно-спасательные формирования Приамурья и спасатели, прибывшие им на помощь из Хабаровска, проводят профилактические мероприятия, а также следят за ситуацией в населенных пунктах. В случае обнаружения очагов возгорания происходит их оперативное тушение, передает РИА Новости.

МЧС России по Амурской области напоминает, что весенние палы зачастую приводят к возгораниям построек в населенных пунктах, а также к загоранию лесных массивов. Согласно Кодексу об административных правонарушениях в Российской Федерации нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность.