Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в дивизионе UFC

В Нью-Йорке прошел бой за звание чемпиона мира по смешанным единоборствам в дивизионе UFC 223 в легком весе между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Элом Яквинтой. Хабиб уверенно победил своего соперника и стал первым в истории представителем России, выигравшим чемпионский титул.

Хабиб Нурмагомедов был бесспорным фаворитом боя, тем более что его соперник определился незадолго до боя. Эл Яквинта в лучшем случае мог рассчитывать на достойное поражение. И это ему удалось.

Преимущество Хабиба было подавляющим. Но добиться досрочной победы ему не удалось. Яквинта продержался пять раундов. Нурмагомедов одержал очередную победу и стал обладателем чемпионского пояса по смешанным единоборствам UFC в легком весе. Сразу после боя Хабиб заявил, что готов к бою, как с Тони Фергюсоном, так и с Конором Макгрегором.