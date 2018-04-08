В США один человек погиб и четверо пострадали от удара молнии

В муниципалитете Уайт-Спрингс (штат Флорида, США) один человек погиб и четверо пострадали в результате удара молнии. О происшествии сообщил телеканал CNN.

По данным правоохранительных органов, молния поразила туристический прицеп, в котором скрывались от дождя пять человек. Жертвой стихии стала 23-летняя девушка, передает РИА Новости.

Остальные пострадавшие были госпитализированы. После осмотра их выписали из больницы.