Украина гарантирует морякам "Норда" переход границы с Россией

Украинская сторона гарантирует морякам ранее арестованного судна "Норд" переход через границу в Крым. Об этом СМИ сообщила в воскресенье, 8 апреля, представитель керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Как уточняется, переход в Крым будет осуществлен через пункт пропуска "Чонгар" по документам, выданным команде российской стороной. Для обеспечения перехода выделена группа пограничников, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что пограничная служба Украины не выпустила из страны членов экипажа, пытавшихся выехать в Россию, несмотря на то, что они находились в дипломатических автомобилях.