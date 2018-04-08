Пожар в жилом доме под Великим Новгородом унес жизни пяти человек

Под Великим Новгородом пять человек погибли на пожаре в частном жилом доме в воскресенье, 8 апреля.

Как уточняется, информация о возгорании в поселке Волотово поступила на пульт в 3:06. Пожар удалось потушить в 5:33, передает агентство "Интерфакс". Дом сгорел полностью.

На месте ЧП оперативники обнаружили останки пяти человек. В настоящее время устанавливаются личности погибших. По предварительной информации ГУ МЧС, среди них был один ребенок.

О причине возгорания пока ничего не сообщается