НХЛ. Три передачи Радулова помогли "Далласу" обыграть "Лос-Анджелес"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился четырьмя матчами. Этими же матчами закончился регулярный чемпионат лиги, по итогам которого определились 16 участников плей-офф.

"Даллас Старз", потерявший шансы на продолжение борьбы в плей-офф, в гостях обыграл "Лос-Анджелес Кингз" 4:2. Три шайбы в этой встрече забросил Джейми Бенн, а три голевых передачи сделал Александр Радулов. Александр завершил сезон, набрав 75 очков, — 27 заброшенных шайб и 48 результативных передач. "Старз" завершил сезон, и теперь Александр Радулов сможет помочь сборной России на чемпионате мира.

"Сан-Хлсе Шаркс" дома проиграл "Миннесоте Уайлд" 3:6. Обе команды продолжат борьбу за Кубок Стэнли, заняв соответственно 4 и 6 места в Западной конференции. "Эдмонтон Ойлерз" в дополнительном периоде одолел "Ванкувер Кэнакс" 3:2. Оба канадских клуба остались за бортом Кубка Стэнли. Равно, как и "Калгари Флеймз", разгромивший дома "Вегас Голден Найтс" 7:1. "Золотые рыцари" в своем дебютном сезоне заняли третье место в Западной конференции.