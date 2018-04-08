Евгений Ловчев: фавориты чемпионата обязаны выигрывать

Два из трех лидеров чемпионата России по футболу – "Локомотив" и "Спартак", — проводят свои матчи очередного, 25-го тура, в воскресенье, 8 апреля, а ЦСКА играет в понедельник. Экс-капитан сборной страны Евгений Ловчев считает, что все три команды вправе рассчитывать на успех.

"Локомотив" проиграл последнюю игру на своем поле, хотя выигрывал, — напоминает специалист. – Видимо, просто уже уверовал в то, что выиграет, но во втором тайме за это поплатился. При этом, команда плотная, команда довольно прилично играет в обороне, есть кому забивать. Я думаю, что такой тренер, как Юрий Семин, встряхнет команду после этого проигрыша".

Ловчев подчеркивает, что раньше у "Локо" было 8 очков отрыва от "Спартака", сейчас 5 по потерянным: "И надо сохранить этот отрыв. Я думаю, что преследователи будут терять очки, главное, чтобы сам "Локомотив" не терял очки. С приходом тренера Валерия Карпина "Ростов" стал посмелее атаковать, раскрепостился. Но из-за последних неудач команда закомплексована. Мне думается, что "Локо" не отпустит на своем поле ростовчан".

"Анжи" принимает "Спартак" и не нужно вспоминать прошлую встречу этих команд, когда махачкалинцы убегали впятером против одного защитника "красно-белых", — цитирует Ловчева сайт "Рейтинг Букмекеров". – У команды Массимо Карреры сейчас потихоньку вырисовывается игра в атаке. Промес набирает форму".

"Неслучайно на Кубок России с "Крыльями Советов" каждый из нападающих "красно-белых" забил гол. И нужно заметить, что все эти мячи были комбинационными. Не так как раньше – каждый брал игру на себя. Мне кажется, что футболисты "Спартака" поймали кайф от комбинационной игры. И я думаю, что "красно-белые", которые преследуют "Локомотив", в Каспийске своего не упустят", — заключил эксперт.

"Считаю, что в матче с ЦСКА "Динамо" не забьет, — продолжает экс-футболист. – Мне могут сказать, как это "Динамо" не забьет, если совсем недавно эта команда очень неплохо сыграла против тульского "Арсенала". Но в российской премьер-лиге никто так не играет в нападении, как, например, недавний соперник "армейцев" лондонский "Арсенал", который очень скрупулезно готовит свои атаки. "Динамо" же, безусловно, этим похвастать не может".

"ЦСКА в свою очередь пропустил 4 мяча в Лондоне. И я думаю, это сильно насторожит защитников армейской команды. Коллектив Виктора Гончаренко постарается сыграть максимально надежно у своих ворот после такого разгрома в Лиге Европы. Поэтому здесь я отдаю предпочтение ЦСКА", — считает эксперт.

"На закуску" Ловчев дал прогноз на игру "Тосно" – "Уоал", где довольно сложно назвать фаворита: "Урал" более монолитен. Это более устоявшаяся команда, нежели клуб из Ленинградской области. "Тосно" интереснее действует в атаке и у себя дома будет играть более открыто. А это как раз на руку гостям, которые хороши в контратаках. И "Тосно" ослабел после ухода ведущих футболистов. Так что, "Урал" способен выиграть".