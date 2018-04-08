Владимир Путин поздравил православных с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Поздравление опубликовано на сайте главы государства.

Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение, отметил президент. Этот праздник, по его словам, пробуждает веру, надежду и стремление творить благие дела, помогать ближним, объединяет людей вокруг вечных духовных ценностей и идеалов.

Путин также отметил неустанную заботу Русской православной церкви об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи, воспитании подрастающего поколения, о ее созидательном участии в решении насущных социальных проблем. По словам президента, эта большая и многогранная работа заслуживает самого глубокого признания.

В заключение Владимир Путин пожелал россиянам здоровья, благополучия и всего наилучшего. В ночь на Пасху глава государства побывал на пасхальной службе в Храме Христа Спасителя в Москве, которую совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении также присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой, мэр Москвы Сергей Собянин.