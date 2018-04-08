Абдулманал Нурмамогмедов: победа Хабиба – это победа России

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и завоевал титул чемпиона мира в дивизионе UFC в легком веса. Хабиб стал первым представителем нашей страны, добившимся подобного успеха.

Отец и тренер Хабиба Абдулманад Нумагомедов прокомментировал РИА Новости успех своего сына. "Я говорил, что нужно два первых раунда бороться, что Хабиб и сделал, потом биться два раунда, а далее — как получится. Так в итоге и случилось, Это победа России! Следующий желаемый соперник? Может, Конор Макгрегор, а может Тони Фергюсон".

Известный российский боец Александр Шлеменко назвал победу Нурмагомедова закономерной. " "Многим было понятно, что Яквинта не способен был выиграть у Хабиба, — сказал Шлеменко РИА Новости, — Единственное, что могло помочь американцу, это шальное попадание или случай. Но этого не произошло. А так победа предсказуемая. Если говорить о дальнейших соперниках, то это Конор или Тони Фергюсон. А кто еще может составить конкуренцию? Но в целом было бы интересно сейчас посмотреть бой против Конора, чтобы вся эта шумиха и стычки закончились".