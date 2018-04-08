Хабиб Нурмагомедов поблагодарил своего соперника

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и завоевал титул чемпиона мира в дивизионе UFC в легком веса. Сразу после боя новый чемпион мира объявил о готовности отстаивать свое звание.

Сам Хабиб прокомментировал свою победу, заявив, что готов выйти на бой против Тони Фергюсона или Конора Макгрегора. "Дайте мне 30 минут отдохнуть, попить водички и дайте другого соперника. Я буду готов драться. Тони Фергюсон или Коннор Макгрегор – мне все равно", — цитирует Нурмагомедова "Спорт-Экспресс".

Хабиб тепло отозвался о своем соперники Эле Яквинте, достойно продержавшимся все пять раундов поединка. " Яквинта – настоящий гангстер, а где Конор? Он хочет драться с автобусом? А я хочу драться с гангстерами. Яквинта, спасибо большое", — сказал Нурмагомедов, не упустив случая кольнуть своего несостоявшегося соперника ирландца Конора Макгрегора. Несколько дней назад Макгрегор атаковал автобус, в котором ехали Хабиб и другие бойцы.