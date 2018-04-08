Трагедия в Мюнстере: автомат Калашникова из квартиры преступника оказался муляжом

Автомат Калашникова, обнаруженный в квартире виновника трагедии в германском городе Мюнстер, оказался муляжом. Об этом говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры. Накануне преступник направил фургон в группу людей на одной из улиц в центре Мюнстера, а затем покончил с собой. В результате три человека, включая самого преступника, погибли, от 20 до 30 человек пострадали.

Чтобы попасть в квартиру предполагаемого преступника, правоохранители уничтожили входные двери управляемым взрывом. Помимо муляжа автомата в квартире было обнаружено большое количество пиротехнических изделий. В фургоне, на котором преступник наехал на людей, нашли пистолет, еще один муляж и петарды. Преступник — 49-летний гражданин Германии с психическими отклонениями, передает ТАСС. Он родом из города Зауэрланд, ранее задерживался за мелкие преступления, страдал психическими расстройствами и был склонен к суициду. Недавно он уже пытался покончить с собой.