Жителям Тверской области вернули электричество

В субботу сильные порывы ветра и мокрый снег повредили распределительные сети 6-10 кВ в Тверской области. Начались массовые аварийные отключения электроснабжения, пишет "Интерфакс".

Без энергии оставались почти четыре тысячи человек в 153 населенных пунктах. 25 бригад филиала "Тверьэнерго" оперативно восстановили подачу энергии в 19 социально значимых объектов. На текущий момент все аварийно-восстановительные работы завершены.