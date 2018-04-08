Пасхальное перемирие не принесло мир в Донбасс

Пасхальное перемирие, которое объявили в канун праздника в Донбассе, не принесло мир в регион. Так считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. По данным Минобороны ДНР, украинские силовики регулярно открывали огонь по мирным жителям. Удалось ли на фоне обстрелов сохранить праздничный настрой?

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о пасхальном перемирии, в преддверии Светлого праздника Пасхи со стороны ВСУ был открыт огонь из стрелкового вооружения по контрольно-пропускному пункту Еленовка на границе между ДНР и Украиной. В результате пулевое ранение получила мирная жительница.

За эти сутки обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты Спартак, Саханка, Ясиноватая, Широкино, применялось как стрелковое, так и крупнокалиберное вооружение.

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, в республике был отменен комендантский час. Благодаря этому верующие смогли прийти в церкви на пасхальную службу.

На праздничное богослужение в Свято Николаевский собор, один из старейших храмов Донбасса, прибыл и глава ДНР Александр Захарченко.

Для многих людей вера — это тот источник силы, который помогает им пережить такое трудное для них время. Жители Донбасса, пришедшие в этот день в церковь, возносят молитвы о долгожданном мире. Люди устали от войны, которая длится уже четыре года.