Александр Овечкин в седьмой раз стал самым метким в чемпионате НХЛ

Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в седьмой раз стал лучшим снайпером лиги.

Александр Овечкин выиграл "Морис Ришар Трофи" – приз, вручаемый самому меткому хоккеисту НАХ. На счету Овечкина 49 шайб в 82 встречах. Второе место занял Патрик Лайне из "Виннипег Джетс" в активе 44 шайбы. Третьим стал Вильям Карлссон из "Вегас Голден Найтс", на счету которого 43 шайбы. Овечкин в седьмой раз стал обладателем "Морис Ришар Трофи", что является рекордом лиги.

Овечкин улучшил, принадлежащее ему клубное достижение. В тринадцатый раз подряд он стал самым результативным хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз".