Израиль запретил ввоз шин в Газу

Власти Израиля запретили ввозить автомобильные шины в сектор Газа, где их активно используют палестинцы, участвующие в протестах. В частности, в пятницу, 6 апреля, демонстранты подожгли вдоль границ анклава тысячи покрышек, рассчитывая, что дымовая завеса закроет обзор израильским снайперам и снизит палестинские потери.

Израильтяне использовали против горящих покрышек водометы и ветродуи, передает РИА Новости. По их словам, горящие шины не стали серьезным препятствием для работы военных, а однако нанесли вред окружающей среде и здоровью местных жителей.

"Израильская сторона официально нас уведомила о запрете на ввоз всех видов шин в сектор Газа", — сообщил глава палестинского управления пограничной координации Раид Фаттух.

Основной объем коммерческих и гуманитарных грузов, следующих в сектор Газа и из него, проходит через контролируемый Израилем пограничный переход "Керем-Шалом".

В столкновениях на границе в пятницу погибли по меньшей мере девять палестинцев, более тысячи пострадали от израильских пуль и слезоточивого газа.