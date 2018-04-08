Патриарх Кирилл назвал воскресение Христа центральным событием всей человеческой истории

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с праздником Пасхи. Патриарх назвал воскресение Иисуса Христа центральным событием всей человеческой истории. "Бог становится человеком, претерпевает страдания, умирает на кресте, сходит во ад и, наконец, воскресает, чтобы мы обрели возможность спасения и жизнь вечную", — сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ призвал всех хотя бы раз прочитать Евангелие, чтобы понять суть христианской веры. "Не сомневаюсь, что вы по-новому взглянете не только на самих себя, но и на окружающий мир", — сказал Патриарх в телеобращении.

Минувшей ночью праздничные службы прошли во всех храмах страны. В главном соборе России — храме Христа Спасителя — собрались тысячи прихожан.

Патриарх Кирилл в воскресенье по телемосту поздравит российских военных на авиабазе Хмеймим в Сирии. Ночью в полевом храме Ильи Пророка состоялись пасхальное богослужение и крестный ход.

Для участия в службе из Москвы прибыл православный хор Заиконоспасского монастыря "Благозвонница". Кроме того, в подарок к Пасхе на сирийскую авиабазу привезли иконы и тысячи освященных куличей из России.

Патриарх Кирилл в воскресенье также посетит заключенных в СИЗО "Бутырская тюрьма" и вручит им пасхальные подарки.

В предыдущие годы предстоятель Русской Православной Церкви несколько раз проводил телемост с космонавтами на МКС.