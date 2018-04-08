Российские военные готовы направить экспертов в Думу

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии прокомментировали сообщения о химическом оружии, которое якобы применяется войсками Арабской Республики в районе города Дума. Российские военные решительно опровергают эту информацию, передает телеканал "Россия 24".

Они напомнили, что как раз сегодня, 8 апреля, начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам". В Центре по примирению отметили, что эту операцию сейчас пытается сорвать ряд западных стран, и как раз с этой целью в прессу вбрасываются сообщениях о химатаках.

Причем нередко ссылка идет на широко известную организацию "Белые каски", известную в первую очередь фабрикацией фейковых новостей. Подчеркивается, что Центр по примирению готов в ближайшее время направить в Думу специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений.