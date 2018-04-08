Путин подарил Патриарху уникальное яйцо

Во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин подарили друг другу пасхальные подарки, пишет РИА Новости.

Путин вручил Предстоятелю яйцо "Воскресение Христово". Яйцо из уральского нефрита выточили в единственном экземпляре мастера Златоуста. Яйцо установлено на подставке с позолотой и полудрагоценными камнями.

В ответ Патриарх по традиции подарил Путину и Медведеву пасхальные яйца.