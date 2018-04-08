Виктория Скрипаль попросила британцев дать визу или доказать, что она шпионка

Племянница отравленного в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля Виктория дала интервью газете Sunday Telegraph. Виктория считает необоснованными подозрения британцев в том, что она сотрудничает с российскими спецслужбами. "Покажите мне хоть одно доказательство", — сказала она.

Ранее посольство Великобритании отказало Виктории в визе, мотивировав это тем, что Виктория ранее не посещала Скрипалей, и, возможно, является "российским шпионом".

Виктория отвергает нежелание Юлии видеть свою двоюродную сестру, предположив, что Юлия не могла говорить свободно.

Чтобы развеять опасения британцев, Виктория готова посетить Скотланд-Ярд и "дать разъяснения" полиции, пишет РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления о причастности Кремля к планирующейся поездке Виктории Скрипаль абсурдом.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон подсчитал, что Россия выдвинула 29 теорий покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Джонсон уверен, что Москва намерена "дискредитировать вердикт" Организации по запрещению химического оружия, который будет опубликован в скором времени. Джонсон назвал требование России присоединиться к работе над расследованием инцидента в Солсбери в рамках ОЗХО с попыткой водителя, подозреваемого в нетрезвом вождении, использовать свой алкотестер.

Джонсон не упустил возможность подвергнуть критике лидера парламентской оппозиции Джереми Корбина, назвав его "идиотом Кремля".