Виктория Скрипаль попросила британцев дать визу или доказать, что она шпионка

Тема:
Отравление Скрипаля 28 минут назад
Виктория Скрипаль попросила британцев дать визу или доказать, что она шпионкаЧитайте нас в Telegram
Племянница отравленного в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля Виктория дала интервью газете Sunday Telegraph. Виктория считает необоснованными подозрения британцев в том, что она сотрудничает с российскими спецслужбами. "Покажите мне хоть одно доказательство", — сказала она.
Ранее посольство Великобритании отказало Виктории в визе, мотивировав это тем, что Виктория ранее не посещала Скрипалей, и, возможно, является "российским шпионом".
Виктория отвергает нежелание Юлии видеть свою двоюродную сестру, предположив, что Юлия не могла говорить свободно.
Чтобы развеять опасения британцев, Виктория готова посетить Скотланд-Ярд и "дать разъяснения" полиции, пишет РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления о причастности Кремля к планирующейся поездке Виктории Скрипаль абсурдом.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон подсчитал, что Россия выдвинула 29 теорий покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Джонсон уверен, что Москва намерена "дискредитировать вердикт" Организации по запрещению химического оружия, который будет опубликован в скором времени. Джонсон назвал требование России присоединиться к работе над расследованием инцидента в Солсбери в рамках ОЗХО с попыткой водителя, подозреваемого в нетрезвом вождении, использовать свой алкотестер.
Джонсон не упустил возможность подвергнуть критике лидера парламентской оппозиции Джереми Корбина, назвав его "идиотом Кремля".
Ранее по теме
-
СМИ: Скрипалям предложат переехать в США и сменить имена7 часов назад
-
Постпред РФ при ООН рассказал о новых фактах, способных перевернуть "дело Скрипаля"10 часов назад
-
Виктория Скрипаль просит Терезу Мэй о визе14 часов назад
-
Британский МИД пообещал рассмотреть запрос на встречу Яковенко с Джонсоном18 часов назад
-
Произошедшим с животными Скрипалей заинтересовались зоозащитники19 часов назад
-
Яковенко отправил Джонсону личную ноту21 час назад
Сейчас
Пожар в московской 17-этажке: спасены более 20 человек
Картина дня
-
В Мюнстере грузовик влетел в толпу людей
- Скрипаль вышел из комы и заговорил
- Что появится на месте "Зимней вишни"
- В московском метро мужчине оторвало ноги
- Григорьев-Аполлонов попал в больницу
Самое читаемое
-
Арабская сказка: русская модель оказалась в тюрьме за отказ заняться сексом с принцем
- Умерла девушка, которой ввели формалин вместо физраствора
- Жертвы таганрогского отравителя потеряли все волосы за сутки
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- В Подмосковье телевизор убил двухлетнюю девочку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
Экономика
-
Как Трамп управляет финансовыми рынками
- Торговая война США и КНР навредит автопроизводителям
- Все включено: 10 самых бюджетных направлений
- Ростуризм: авиаперелеты по России дешевеют
- Три мини-пузыря: какой из них станет большим?
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Британские спецслужбы против морских свинок
- В саратовских Шиханах не нашли химоружия
- Физраствор или формалин: цена ошибки
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Алексей Панин устроил бесплатный спектакль судебным приставам
- Страшная авария на Рязанском проспекте. Видео с камеры наблюдения
- На полигоне Алабино началась подготовка к Параду Победы
- Трем первым станциям глубокого метро - 65 лет
- Москва встречает Пасху: что нельзя пропустить?
- Не стало Ирины Токмаковой
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси