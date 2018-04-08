В центре Мюнстера сняли оцепление

В центре немецкого Мюнстера, где псих на грузовике задавил людей у ресторана и покончил с собой, снято, но в само заведение пока никого не пускают. Жертвами случившегося стали три человека, включая 49-летнего убийцу, точное число пострадавших до сих пор неизвестно – по разным данным, их от 20 до 30.

Как сообщает ТАСС, информации об "исламском мотиве" преступника нет. Однако известно, что он задерживался за мелкие правонарушения и уже пытался свести счеты с жизнью. Дома у водителя нашли муляж автомата Калашникова.